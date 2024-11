Memorial lança site de pesquisa com detalhes sobre vítimas do Holocausto

"Recuperar e mostrar a identidade de certas vítimas de Auschwitz é uma parte muito importante de nossa missão", lembrou Cywinski. "Porque os soldados da SS (corpo militar que dirigia os campos de extermínio nazistas) despojaram as vítimas da sua humanidade. ao destruir provas dos seus crimes, tentaram eliminar as suas identidades", acrescentou.

Não são números, "têm nome, rosto e história"

"Para as autoridades do campo, as vítimas eram apenas números. Para nós, cada uma destas pessoas tem o seu nome, rosto e história", ressaltou o diretor do museu.

A ferramenta digital é o resultado de anos de trabalho da equipe de arquivistas e inclui uma cronologia dos transportes para Auschwitz, com informação sobre o número de pessoas deportadas, a gama de números atribuídos a homens e mulheres e o número de pessoas assassinadas nas câmaras de gás, entre outros dados.

O mecanismo de busca contém informações detalhadas sobre as deportações para o campo e o destino das vítimas. Os transportes individuais estão vinculados ao nome e sobrenome dos presos, permitindo aos usuários encontrar informações sobre pessoas específicas.

Os usuários podem realizar suas próprias pesquisas por sobrenome, data de encarceramento no campo e local de deportação marcado em um mapa interativo. Além disso, os dados sobre o transporte de prisioneiros também são apresentados no mapa interativo, que mostra os locais de origem das deportações.