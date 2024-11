Chuvas provocam quatro mortes no Sri Lanka

As chuvas torrenciais provocadas pela tempestade tropical Fengal provocaram a morte por afogamento de quatro crianças em inundações repentinas no Sri Lanka, informaram as autoridades nesta quinta-feira.

Os corpos das crianças foram encontrados pelas equipes de emergência que prosseguem com as buscas por outras quatro pessoas desaparecidas, incluindo mais duas crianças.

Segundo o Centro de Gestão de Desastres do Sri Lanka, o aumento repentino do nível da água forçou pelo menos 276.000 pessoas a abandonarem suas casas inundadas e a buscar refúgio em prédios públicos.