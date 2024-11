'Rei e rainha' da creatina: quem são donos de marca suspeita de adulteração

A Soldiers Nutrition cresceu rapidamente e alcançou faturamento de R$ 150 milhões em 2023. A empresa registrou um aumento de 900% em um ano, segundo a revista Exame, e projeta faturar R$ 250 milhões em 2024. Uma nova unidade de 10 mil metros quadrados em Cajamar está sendo construída para produzir 300 mil itens por mês.

Fabiula Freire, cofundadora e esposa de Yuri, desempenha papel central no marketing da Soldiers. Conhecida como "rainha da creatina", ela mistura a promoção de produtos com mensagens de fé e positividade. Em seu Instagram, com 17 mil seguidores, Fabiula publica momentos fitness, eventos familiares e vídeos lendo passagens bíblicas.

Yuri utiliza suas redes sociais para compartilhar sua rotina e valores. Com 103 mil seguidores no Instagram, ele publica vídeos de treinos, momentos em família e fotos com personalidades como Neymar e Ronaldo Fenômeno. Além disso, reforça a filosofia de negócios da Soldiers, chamada por ele de "Excellence for Less".

Estratégia "Excellence for Less" combina qualidade com preços competitivos. Em postagens no LinkedIn, Yuri explicou que a eliminação de intermediários permite que os produtos da Soldiers sejam vendidos diretamente ao consumidor. Essa abordagem, segundo ele, garante suplementos acessíveis e de alta qualidade, fabricados com matéria-prima importada.