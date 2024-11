Hulk, o líder do Atlético-MG em busca do bi da Libertadores

Em seu primeiro ano de 'Galo', foi o artilheiro do time com 36 gols em 68 jogos, conquistou o Campeonato Brasileiro (que não vinha para o Atlético desde 1971) e a Copa do Brasil e entrou para a galeria de ídolos do clube ao lado de Reinaldo e Ronaldinho Gaúcho, que foi o astro da equipe no título da Libertadores em 2013.

"É sem dúvida obsessão, por isso se chama 'A Glória Eterna'. Eu tenho um sonho de ganhar essa Libertadores. Batemos na trave em alguns anos, onde tínhamos grandes chances de ganhar", disse Hulk ao portal Globo Esporte.

- Respeito dos adversários -

O principal torneio de clubes da América tem sido particularmente difícil para o Atlético. Nas três edições anteriores, o time foi eliminado pelo Palmeiras: oitavas de final em 2023, quartas em 2022 e semifinal em 2021.

Há três anos, na ida da semifinal contra o 'Verdão', Hulk perdeu um pênalti que poderia ter dado a classificação ao time mineiro.

Agora, o camisa 7 reconhece que o favoritismo é do Botafogo, líder do Brasileirão e que investiu mais de R$ 300 milhões em reforços.