Madri e Bagdá assinam acordos na primeira visita à Espanha de um primeiro-ministro iraquiano

Espanha faz parte da missão da Otan no Iraque. Sánchez, que visitou as tropas espanholas ali destacadas em dezembro de 2023, reiterou a Al Sudani "o compromisso e o apoio da Espanha aos esforços do Governo do Iraque para manter a sua estabilidade, segurança e soberania".

Da mesma forma, ambos os líderes abordaram a situação no Oriente Médio e apelaram a "todas as partes" para "agirem com a máxima contenção, acabarem imediatamente com a violência e respeitarem plenamente o direito internacional".

Segundo dados oficiais espanhóis, em 2023 as exportações espanholas para o Iraque foram de 206 milhões de euros (217 milhões de dólares ou 1,26 bilhão de reais), aumentando 18% em relação ao ano anterior, enquanto as importações iraquianas para Espanha, principalmente petróleo, ascenderam a 1,65 bilhão de euros.

Em uma entrevista publicada no jornal espanhol El Mundo, Al Sudani lembrou que "foi recentemente adjudicado a uma empresa espanhola um projeto ferroviário no valor de 250 milhões de euros" e que "está sendo negociado um metrô entre duas cidades".

al/mdm/mb/aa/yr

© Agence France-Presse