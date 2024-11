Coreia do Sul enfrenta segundo dia de neve pesada; cinco pessoas morrem

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul enfrentou uma forte nevasca pelo segundo dia nesta quinta-feira, com dezenas de voos cancelados, operações de balsa suspensas e pelo menos cinco pessoas mortas em uma onda de frio, embora as condições climáticas tenham mostrado sinais de melhora.

A queda de neve foi a terceira maior na capital Seul desde que os registros começaram em 1907, segundo a agência de notícias Yonhap, citando dados da cidade.

"Está nevando muito hoje", disse Lee Sook-ja, de 73 anos, enquanto tomava uma sopa no mercado de Namdaemun, um dos maiores de Seul. "Está muito frio e gelado, mas tomar uma xícara de sopa de bolinho de peixe quente realmente ajuda a me aquecer."