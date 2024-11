Netanyahu diz que Israel fará 'o possível' para evitar que Irã tenha armas nucleares

O Irã lançou mísseis este ano contra Israel, em resposta ao assassinato de líderes dos movimentos islamitas Hamas e Hezbollah, e de um general iraniano. Em ambas as ocasiões, Israel respondeu com bombardeios limitados ao Irã, o último deles em outubro, contra instalações militares.

As trocas de declarações acontecem na véspera de uma reunião-chave sobre o programa nuclear iraniano entre diplomatas do Irã e da Europa. O Irã reivindica o direito de desenvolver energia nuclear com fins pacíficos, mas, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ele é o único país que não possui a bomba atômica mas enriquece urânio a 60%, perto dos 90% para fabricá-la.

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, advertiu que a frustração em Teerã com os compromissos não cumpridos, como o levantamento das sanções, alimenta o debate sobre a necessidade de mudar sua política nuclear. "Discute-se no país, principalmente as elites, se deveríamos mudar nossa doutrina nuclear", uma vez que, até agora, ela se mostrou "insuficiente na prática", acrescentou, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

