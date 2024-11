Ministro da Defesa da Rússia visita Coreia do Norte para reforçar cooperação

O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, celebrou nesta sexta-feira o fortalecimento dos vínculos com a Coreia do Norte, onde desembarcou para uma visita oficial, indicou um comunicado de seu ministério.

Durante a viagem oficial a Pyongyang, Belousov se reunirá com alguns "comandantes militares e político-militares" da Coreia do Norte, com a qual a Rússia assinou recentemente um tratado de defesa mútua, destacou outro comunicado do Ministério da Defesa.

O ministro foi recebido no aeroporto de Pyongyang por seu homólogo norte-coreano, o general No Kwang Chol, com uma orquestra e honras militares, segundo um vídeo divulgado pelo ministério russo.