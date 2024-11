Inundações deixam nove mortos e milhares de deslocados na Tailândia

As inundações causadas por fortes chuvas no sul da Tailândia mataram nove pessoas e forçaram mais de 13.000 a abandonarem suas casas e se refugiarem em abrigos temporários, informaram as autoridades neste sábado (30).

Imagens da imprensa mídia local mostram moradores atravessando rios de água suja na altura do peito e carros submersos em ruas inundadas.

"As enchentes em oito províncias do sul da Tailândia afetaram 553.921 residências e causaram nove mortes", informou a agência nacional de mitigação de desastres no Facebook.