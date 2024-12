Oposição da Venezuela pede libertação de "presos políticos" e Maduro celebra Natal

"Dezembro começou em paz e assim deve continuar", afirmou o presidente, que já é investigado pelo TPI devido à repressão aos protestos antigovernamentais de 2017, que deixaram 125 mortos. Maduro descreveu a Venezuela como "o país da alegria".

"Senhora tóxica", disse ele em referência a Machado, "se você não pode parar de odiar e deixar a Venezuela seguir seu caminho de recuperação e prosperidade, pelo menos não cause mais danos. Basta!"

Os seguidores do chavismo usavam gorros de Papai Noel, e a primeira-dama, Cilia Flores, vestiu um suéter com a imagem de uma rena, parte do simbolismo natalino dos Estados Unidos.

Em meio à crise gerada por sua questionada reeleição, Maduro havia decretado em setembro o início antecipado do Natal, a partir de 1º de outubro.

mbj-jt/arm/am

© Agence France-Presse