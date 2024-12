Bove está 'acordado e orientado' após desmaiar durante jogo Fiorentina X Inter

Edoardo Bove está "acordado, alerta e orientado", informou a Fiorentina, nesta segunda-feira (2), pelas redes sociais. Na véspera, o jogador perdeu os sentidos durante um jogo contra a Inter de Milão, que foi adiado após o incidente.

"Após passar uma noite tranquila, [Bove] foi acordado e extubado esta manhã. Atualmente, está acordado, alerta e orientado", assinalou o clube a respeito do jogador, que deu entrada no hospital Careggi, de Florença.

"Falei com sua família, com a direção do clube, o treinador e seus colegas, que foram vê-lo para saber das boas notícias", acrescentou o time.