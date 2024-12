Itália será sede da fase final da Copa Davis nos 3 próximos anos

A Itália, atual bicampeã da Copa Davis, será a sede das próximas três edições da fase final deste torneio, segundo anunciou a Federação Internacional de Tênis (ITF).

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Federação Italiana de Tênis (FITP) para a Final 8 da Copa Davis. A Itália tem uma rica história no tênis e capacidade comprovada de sediar eventos esportivos de classe mundial", indicou David Haggerty, presidente da ITF, durante o sorteio da primeira rodada da edição 2025, realizado nesta segunda-feira (2) em Londres.

Depois de três anos em Málaga (Espanha), a fase final da Copa Davis, que colocará frente a frente as oito melhores equipes da temporada, será realizada em Bolonha.