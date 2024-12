Após pedido de desculpas, Toffoli encerra processo sobre ofensas a Moraes

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), declarou nesta segunda-feira (2) extinta a punibilidade da família que hostilizou o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma em julho de 2023. Decisão foi tomada após família apresentar pedido de desculpas e, na prática, deve levar ao encerramento do caso.

O que aconteceu

Ministro tomou decisão após família assumir os crimes de calúnia e difamação e se retratar sobre o ocorrido. Diante da manifestação encaminhada na semana passada ao STF, Toffoli entendeu que não há mais punição a ser aplicada no caso. Denúncia contra os envolvidos foi apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e ainda não havia sido analisada pelo Supremo.