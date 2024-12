'Se fosse escravo, seria caríssimo': homem é detido por racismo em BH

"Eu estava com uma advogada especialista, e ainda assim enfrentamos muita dificuldade para poder registrar o boletim de ocorrência", afirmou Douglas. Ele ainda disse estar "exausto emocionalmente". "Esperamos a continuação do processo criminal com o recebimento da denúncia do MP (Ministério Público)", afirmou a advogada Thayná Laís.

Como a identidade do autor não foi revelada, o UOL não conseguiu contato com sua defesa. O espaço permanece aberto para manifestações.

O Mira, local onde aconteceu a ocorrência, divulgou uma nota de repúdio na manhã desta segunda-feira (02). "No Mira, não há lugar para racistas. Nossas portas estão abertas apenas para quem compartilha e vive os princípios de respeito mútuo e empatia." Confira, abaixo, a nota na íntegra.

Nota de Repúdio

É com tristeza e indignação que viemos a público nos posicionar sobre o caso de injúria racial ocorrido no último sábado entre dois clientes (vítima e agressor), em nosso espaço.

O Mira repudia, com veemência, qualquer tipo de preconceito e discriminação. Não compactuamos, sob nenhuma circunstância, com atitudes racistas ou excludentes. Nosso espaço é, e sempre será, um local para celebrar a diversidade, a inclusão e a convivência respeitosa entre todas as pessoas.