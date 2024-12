Mujica admite crítica 'grosseira' a Kirchner, mas reforça necessidade de renovação

O ex-presidente uruguaio (2010-2015), um ex-guerrilheiro de 89 anos que se tornou uma referência da esquerda mundial, afirmou ao La diaria ter respeito por Kirchner, a quem considerou "um fenômeno", com "um peso subliminar enorme" e "uma mulher admirável e excepcional".

No entanto, ele reiterou que o peronismo deve se renovar.

"Penso que as grandes referências, e não há outra referência do peronismo maior do que a senhora Cristina Kirchner, deveriam usar seu poder para investigar, buscar e impulsionar para que novas gerações trabalhem", ressaltou.

As declarações de Mujica sobre Kirchner à AFP tiveram grande repercussão na mídia, mas o ex-presidente disse ao La diaria que "não lhe disseram nada" porque conhecem sua forma direta de falar.

Em abril de 2013, quando era presidente do Uruguai, outro comentário de Mujica sobre Cristina Kirchner também repercutiu.

"Essa velha é pior que o vesgo. O vesgo era mais político, ela é mais teimosa", disse Mujica na ocasião, antes de uma reunião no Uruguai, sem perceber que estava com o microfone aberto.