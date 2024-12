Novos documentos revelam problemas legais por trás da separação dos Beatles

Documentos legais encontrados recentemente, que lançam uma nova luz sobre a separação da legendária banda britânica The Beatles, serão leiloados em 12 de dezembro, anunciou a casa de leilões Dawsons nesta segunda-feira (2).

Embora o rompimento tenha sido atribuído a diferenças criativas, tensões de ciúmes ou à namorada de John Lennon, a japonesa Yoko Ono, os documentos revelam as muitas e complicadas batalhas legais que a banda também enfrentou.

Os documentos, compostos por mais de 300 folhas e que foram descobertos em um armário no qual estavam armazenados desde os anos 1970, incluem cópias das atas das reuniões com o assessor do grupo, textos legais e uma cópia da escritura de 1967 com os termos e condições de um acordo entre os membros.