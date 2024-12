Dom Odilo Scherer sofre queda na rua, fratura punho e passa por cirurgia

O arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, 75, fraturou o punho esquerdo na última quarta-feira (27) ao escorregar na rua, mas passa bem, de acordo com a arquidiocese.

O que aconteceu

A queda ocorreu em Campos do Jordão, interior paulista. "Ele escorregou no asfalto molhado em frente à casa onde estava reunido com os bispos", confirmou ao UOL a Arquidiocese de São Paulo. Ele participava de reuniões com bispos auxiliares.

Dom Odilo passou por cirurgia. "Ele teve uma fratura na região do punho esquerdo. Foi submetido a uma cirurgia na sexta-feira, 29/11, recebeu alta no dia seguinte e passa bem", diz a arquidiocese.