Ancelotti afirma que Mbappé não bateu pênalti por 'responsabilidade e altruísmo'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou nesta terça-feira (3) que o atacante francês Kylian Mbappé deixou o inglês Jude Bellingham bater o pênalti contra o Getafe no último fim de semana por um ato de "altruísmo".

"Há quem veja como uma insegurança, mas nós vemos como um ato de responsabilidade e altruísmo", afirmou o treinador em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Athletic Bilbao no estádio San Mamés.

"Quando um jogador dessa qualidade, com a melhor qualidade do mundo, cede um pênalti, isso é um ato de altruísmo que todos nós no clube damos muitíssimo valor", continuou.