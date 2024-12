Tarcísio canta 'Boate Azul' em rádio após vídeo de ação violenta da PM

0:00 / 0:00

O dia também é marcado pela repercussão de outros casos de violência envolvendo a PM de SP. Na capital paulista, um policial de folga matou a tiros, pelas costas, um homem de 26 anos que havia furtado produtos de limpeza de um mercado. O caso aconteceu há cerca de um mês, mas as imagens da câmera de segurança do mercado vieram a público só ontem. No sábado, um sargento aposentado, Claudio de Fontes Alves, atirou contra crianças após elas avisarem que havia um problema com a seta do carro dele, em Itanhaém, no litoral. Ninguém se feriu.

Em suas redes sociais, Tarcísio comentou o caso ocorrido em Cidade Ademar. "Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda", disse o governador do estado, que em março deste ano minimizou casos de violência policial em casos denunciados à ONU.

A Polícia Militar de São Paulo é uma instituição que preza, acima de tudo, pelo seu profissionalismo na hora de proteger as pessoas. Policial está na rua pra enfrentar o crime e pra fazer com que as pessoas se sintam seguras. Aquele [policial] que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda. Esses casos serão investigados e rigorosamente punidos. Além disso, outras providências serão tomadas em breve.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)