El Salvador espera capturar 8 mil membros de gangues que ainda estão livres

A maioria dos membros de gangues, conhecidos como "pandilleros", em liberdade está na categoria "homeboy" (integrantes que não se afastam das quadrilhas), por isso as autoridades realizam uma "varredura" em nível nacional e coordenam ações com os países vizinhos, México e Estados Unidos, para localizá-los e detê-los, indicou Villatoro.

Segundo Villatoro, o país inicialmente tinha o registro de 76.600 membros de gangues, mas desde o início da "guerra", esse número foi superado, e até agora há mais de 83.000 detidos.

As gangues funcionavam como um "Estado paralelo", operando em 90% do território e arrecadando cerca de 2 bilhões de dólares (R$ 12,1 bilhões) ao ano por meio de extorsões e outras ações, explicou Villatoro.

A violência das gangues causou cerca de 125.000 mortes nas últimas três décadas, segundo dados oficiais.

No domingo, o presidente Bukele anunciou que poderia "relaxar" em breve as medidas de segurança, que incluem patrulhamento militar nas ruas e prisões sem ordem judicial.

Neste sentido, Villatoro disse que as autoridades "analisam" a forma de relaxar o regime de exceção de modo que fiquem "unicamente" as ferramentas que as instituições precisam para continuar sua luta.