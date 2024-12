Petróleo fecha em alta com perspectiva de manutenção da produção da Opep+

"Parece que teremos um acordo que nos levará até o fim do trimestre", o primeiro do próximo ano, afirmou Phil Flynn, do Price Futures Group. "Isso claramente sustentou o mercado".

Os representantes da aliança se reunirão virtualmente nesta quinta-feira.

O cenário atual é de preços instáveis e perspectivas negativas para 2025. Segundo a Agência Internacional de Energia, "mesmo que os cortes de produção da Opep+ sejam mantidos, a oferta mundial ainda superará a demanda em mais de um milhão de barris por dia no próximo ano".

tu/mr/nn/ic/mvv

© Agence France-Presse