Presidente do Irã critica nova lei sobre véu

Uma nova lei aprovada no Parlamento prevê penalidades mais severas para as mulheres que violarem essas regras.

Para entrar em vigor, o texto precisa ser assinado pelo presidente iraniano em 13 de dezembro.

"Como pessoa encarregada de promulgar essa lei, tenho muitas reservas em relação a ela", disse Pezeshkian em uma entrevista na noite de segunda-feira à televisão estatal.

A lei, chamada de "hijab e castidade", prevê multas - que podem chegar, em caso de reincidência, a 20 meses do salário médio - para as mulheres que não usarem o véu ou que o usarem incorretamente em público ou nas mídias sociais, de acordo com as linhas gerais do projeto de lei publicadas na imprensa.

O presidente iraniano, que assumiu o cargo em julho, disse que a lei "corre o risco de arruinar muitas coisas" na sociedade.

