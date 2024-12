Começou em 1986: como mulher enganou Exército e terá de devolver R$ 3,7 mi

Ana Lucia Umbelina Galache de Souza foi condenada por fraudar documentos para receber uma pensão do Exército por mais de 30 anos. Sua avó, que foi quem teve a ideia, a ajudou a emitir novos documentos e testemunhou a favor da paternidade forjada.

O que aconteceu

25 de setembro de 1986: com medo de perder a pensão do irmão, que não tinha herdeiros, Conceição Galache de Oliveira registrou a neta, Ana Lúcia, aos 15 anos, no cartório de Campo Grande (MS), como filha do ex-combatente da Segunda Guerra Mundial Vicente Zarate e de Natila Ruiz. No documento, constava que ela tinha nascido em 6 de junho de 1970, e ela passou a se chamar Ana Lúcia Zarate.

17 de outubro de 1988: Morre Vicente Zarate. Com a nova documentação vigente para Ana Lúcia, sua pensão para familiares começa a ter validade. Foi Conceição que foi à seção do Serviço de Inativos e Pensionistas (SSIP 9) para "confirmar" que Ana Lúcia Zarate era beneficiária do irmão.