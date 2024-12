Morte de estudante e homem lançado de ponte obrigam Tarcísio a criticar PMs

"Essa não é a conduta que a polícia do Estado de São Paulo deve ter com nenhum cidadão", disse Tarcísio sobre morte de Marco Aurélio. Na nota divulgada no último dia 21, ele lamentou o fato e foi assertivo em relação ao tema: "Abusos nunca vão ser tolerados e serão severamente punidos".

Até então, Tarcísio nunca havia usado as redes sociais para declarações de repúdio. Por outro lado, governador usou o perfil para manifestar solidariedade a familiares de policiais mortos em vários momentos. O último foi em setembro, quando recebeu "com pesar" a notícia do assassinato do delegado Mauro Guimarães.

Situação gerou reunião de emergência no Palácio dos Bandeirantes nesta terça (3). De acordo com a colunista do UOL Raquel Landim, o encontro reuniu autoridades da área de segurança. Nele, Tarcísio disse estar preparando medidas para "corrigir o rumo" da política de segurança e "punir excessos" da PM.

Discurso contrasta com falas do passado. Em março, o governador reagiu à denúncia de entidades à ONU sobre ações violentas e letais da PM paulista, afirmando não estar "nem aí". Com mais de 30 mortes, a ação foi a mais letal das forças de segurança desde o Carandiru.

Nossa intenção é proteger a sociedade. Nós estamos fazendo o que é correto, com muita determinação e profissionalismo (...) Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tô nem aí.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, sobre a Operação Escudo em março

Especialistas destacam que uso excessivo da força estava em queda antes de Tarcísio. A adoção de câmeras no uniforme, comissões que analisavam as mortes cometidas por policiais e outras ações são apontadas como razões para fenômeno, interrompido pela mudança de governo e da implementação dessas políticas.