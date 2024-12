Venezuela aumenta em 10% seu orçamento para 2025, ano marcado por incertezas

O orçamento anual já tinha saltado de 10,5 bilhões de dólares em 2023 (cerca de R$ 52 bilhões, em cotação da época) para 20,5 bilhões de dólares em 2024 (R$ 124 bilhões), após a flexibilização das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, com permissões para transnacionais petroleiras, como a Chevron, operarem no país caribenho.

A Venezuela, que perdeu 80% de seu PIB com oito anos consecutivos de recessão entre 2014 e 2021, registrou um crescimento econômico de "8,5% do PIB nos primeiros três trimestres de 2024", segundo Rodríguez, citando dados do Banco Central.

"Estão destinados ao investimento social 77,6% (do orçamento)", acrescentou, sem entrar em detalhes.

O país viu sua produção de petróleo cru se recuperar, chegando a 980.000 barris diários (b/d) em outubro, segundo dados da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep), após ter tido uma queda abaixo dos 500.000 b/d.

No entanto, a produção ainda está longe dos 3 milhões b/d que este país colocava no mercado há 20 anos.

O governo atribui a crise - que levou mais de 7 milhões dos 30 milhões de habitantes da Venezuela a emigrar, segundo a ONU - às sanções, embora o colapso tenha começado muito antes destas restrições.