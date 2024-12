Câmara avança em projetos de ajuste fiscal, mas sem compromisso com votação

PL e Novo obstruíram a votação. Já o PSOL foi contrário à votação da urgência.

Não há compromisso com a aprovação do conteúdo do projeto. A votação da urgência aconteceu após uma reunião do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e os líderes de partidos. De acordo com as lideranças, houve um apelo do governo e do deputado alagoano para análise dos requerimentos. No entanto, não há acordo para apreciação da proposta.

Pagamento das emendas parlamentares causou mal-estar na Câmara. Apesar da autorização do governo para liberar R$ 7,8 bilhões de emendas individuais e de bancadas, os deputados ainda não estão satisfeitos com a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que liberou a execução dos recursos com regras mais rígidas.

Pacote fiscal

Governo já mandou dois projetos para o Congresso. Um dos textos faz alterações a lei do arcabouço fiscal impondo um teto para a compensação de créditos tributários e propõe um bloqueio de 15% das emendas parlamentares. Já o outro projeto ajusta a regra de valorização do salário mínimo às regras do arcabouço fiscal, limitando o crescimento a 2,5% ao ano e trata das regras do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

PEC também foi protocolada. A proposta traz mudanças no abono salarial, no Fundeb e na prorrogação da Desvinculação de Receitas da União (DRU) e faz ajuste nos subsídios e subvenções e na variação de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) ao IPCA.