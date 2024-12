Nicarágua fecha mais 10 ONGs e chega a 5.600 canceladas desde 2018

Ortega, um ex-guerrilheiro de 79 anos que governou a Nicarágua na década de 1980 e está no poder desde 2007, endureceu as leis contra as ONGs em 2024 e estabeleceu que elas só podem atuar no país por meio de "alianças de associação" com entidades estatais.

O governo sustenta que as ONGs e a Igreja Católica apoiaram as manifestações de 2018, que deixaram mais de 300 mortos, segundo a ONU, e que presidente considerou uma tentativa de golpe de Estado patrocinada por Washington.

De acordo com um estudo publicado em outubro pelo coletivo de direitos humanos Nicarágua Nunca Mas, que atua no exílio na Costa Rica, o governo de Ortega havia fechado até então 5.571 ONGs desde 2018.

Com estas dez e outras fechadas desde outubro, a soma é de aproximadamente 5.600, das quais 1.250 eram religiosas.

