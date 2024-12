Equipe feminina dos EUA receberá Brasil em revanche da final olímpica

A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, atual campeã olímpica, receberá o Brasil em abril, uma revanche da disputa pela medalha de ouro dos Jogos de Paris-2024, anunciou a Federação de Futebol americana nesta segunda-feira (9).

As americanas, que venceram o Brasil por 1 a 0 na final olímpica, receberão as brasileiras no dia 5 de abril em Los Angeles e no dia 8 em San José, na Califórnia.

"Estas são partidas contra uma equipe de primeiro nível em estádios fantásticos que serão tão divertidas para as jogadoras quanto para os fãs", disse a treinadora da equipe americana, a inglesa Emma Hayes.