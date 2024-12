Síria: meio século de poder da família Assad

- Guerra contra Israel -

Em 6 de outubro de 1973, Egito e Síria lançam uma ofensiva contra Israel, no oeste, ao longo do canal de Suez, e no leste, nas Colinas de Golã, para obrigar o país a devolver os territórios conquistados na guerra de 1967.

Após vários reveses, o Exército israelense recupera a vantagem ao custo de grandes perdas. Em 1974, um acordo de retirada das Colinas de Golã é assinado.

- Intervenção no Líbano -

Em junho de 1974, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia em Damasco o restabelecimento das relações diplomáticas, interrompidas em 1967.

Dois anos depois, as tropas sírias entram no Líbano, com o apoio de Washington, inicialmente para ajudar as milícias cristãs contra as forças apoiadas por combatentes palestinos.