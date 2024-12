O que diz (e não diz) a lei sobre incapacidade presidencial

"Num primeiro momento, [...] não vai haver necessidade do afastamento formal do presidente", disse o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, à Rádio Gaúcha.

O vice-presidente "substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga", diz o artigo 79 da Constituição Federal.

"O impedimento é sobre uma situação temporária, como tratamento de saúde ou viagem fora do país", explicou à AFP Daniel Capecchi, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

"Enquanto a vacância é sobre uma interrupção definitiva do termo presidencial, por morte, demissão ou impeachment", acrescentou.

Mas a Carta Magna de 1988 não especifica os mecanismos para se decidir sobre a capacidade ou incapacidade do presidente para exercer suas funções.

Uma fonte do Palácio do Planalto informou à AFP que, "a princípio", Alckmin "não assume as agendas do presidente", e as atividades previstas "foram adiadas".