Lula está sob cuidados semi-intensivos após cirurgia intracraniana

Lula "segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores", acrescentou o boletim do hospital Sírio-Libanês.

O presidente foi operado com sucesso na terça-feira de uma hemorragia perto do cérebro derivada de um tombo sofrido há dois meses, quando caiu no banheiro do Palácio do Alvorada.

Dois dias depois, ele foi submetido a uma nova intervenção complementar, um cateterismo para minimizar o risco de novos sangramentos no futuro.

"(Lula) está neurologicamente perfeito", informou na quinta-feira o neurocirurgião Marcos Stavale, um dos médicos que o acompanham, em coletiva de imprensa.

Após deixar de receber cuidados intensivos, é previsto que o mandatário deixe o hospital na próxima segunda ou na terça-feira e retorne a Brasília.

Uma vez na capital, precisará de "repouso relativo por algumas semanas", segundo os médicos.