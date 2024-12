Militares dos EUA confirmam que drones foram vistos sobre base aérea na Alemanha

Por Andreas Rinke e Rachel More

BERLIM (Reuters) - Drones foram vistos sobrevoando a base aérea dos EUA em Ramstein, na Alemanha, no início de dezembro, disse um porta-voz da Força Aérea dos EUA nesta sexta-feira.

Não houve "nenhum impacto para os residentes, instalações ou ativos da base", disse o porta-voz. "Em conjunto com as autoridades do país anfitrião, continuamos a monitorar o espaço aéreo para garantir a segurança e a proteção da comunidade."