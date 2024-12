Ministro ameaça Congresso e diz que vai à Justiça contra jabuti de R$ 25 bi

Lobistas do setor de gás e carvão têm forte influência no Congresso e pressionaram pela aprovação do texto que, entre outras coisas, estendeu até 2050 incentivos para o carvão que se encerrariam em 2028.

Além da isenção fiscal, dada quando o governo tenta conter os gastos públicos, há preocupação de o Brasil estimular fontes sujas de energia no ano em que irá receber a COP 30, a 30ª conferência do clima da ONU, de 10 a 21 de novembro de 2025. O evento irá reunir chefes de Estado de todo o mundo em Belém (PA).

O relator do projeto no Senado foi o vice-líder do governo, Weverton Rocha (PDT-MA). A bancada do PT apresentou um pedido de destaque para retirar do texto os jabutis, mas foi derrotada por 40 a 28. O projeto foi aprovado em votação simbólica, sem contagem de votos.

A derrota do governo expõe os problemas na articulação política. No Congresso, a expectativa é por uma reforma ministerial. O líder do MDB na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), é um dos cotados para substituir o ministro Alexandre Padilha na SRI (Secretaria de Relações Institucionais). Padilha não tem relação com o Congresso, embora a sua atribuição seja fazer a ponte entre o Planalto e o Legislativo.

O texto votado no Senado ainda incluiu o aumento de isenção para energia solar de 24 para 36 meses.

O vice-líder do governo no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), disse à coluna que "colocaram um zoológico" inteiro dentro do projeto e que, se for aprovado, pode aumentar em 11% a conta de luz, uma vez que os custos são repassados ao consumidor.