Borussia Dortmund cede empate nos acréscimos contra o Hoffenheim (1-1)

Esta semana, os momentos finais foram traumáticos para o Dortmund no Westfalenstadion, com o Barcelona também vencendo no estádio na reta final, por 3 a 2, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Neste domingo, o Dortmund saiu na frente graças a um gol do americano Gio Reyna no início do segundo tempo (46').

Os donos da casa mantiveram a vantagem até os momentos finais, mas aí o dinamarquês Jacob Ruun Larsen, ex-Dortmund, empatou para o Hoffenheim nos descontos (90'+2) para decepção da torcida local.

"Foi o pior jogo que já fizemos em casa", admitiu o zagueiro Nico Schlotterbeck, que admitiu que o rendimento foi "incrivelmente ruim" e "impossível de explicar".

O seu treinador, Nuri Sahin, também mostrou a sua insatisfação: "Não há desculpas", disse ele, se recusando a justificar o revés devido à longa lista de lesões que a sua equipe tem.

Na tabela, o Hoffenheim (14º) está quatro pontos acima da posição que leva à disputa do playoff pela permanência. Ela é atualmente ocupada pelo Heidenheim (16º), que foi derrotado neste domingo na visita ao Stuttgart, que subiu para a sexta colocação.