Naufrágio descoberto na Itália revela âncoras que podem ser da Pré-História

Um naufrágio de 2.500 anos foi descoberto perto da Sicília, na Itália, trazendo à tona âncoras de pedra e ferro. A descoberta foi realizada por arqueólogos durante uma escavação subaquática em Santa Maria del Focallo, na costa sul da ilha.

O que aconteceu

Navio estava enterrado sob areia e pedras. Durante as escavações, realizadas por pesquisadores da Universidade de Udine, em colaboração com a Superintendência do Mar da Região da Sicília, arqueólogos identificaram a embarcação. O achado estava escondido sob camadas de areia e rochas na costa de Ispica.

Escavação durou três semanas. Os trabalhos foram concluídos em setembro, mas os resultados só foram divulgados recentemente, de acordo com informações da CBS News.