Acervo de Lélia Gonzalez permanecerá em terreiro no Rio, decide juiz

Eu me sinto estranha quando sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Eu acho que aprendo mais com Lélia Gonzales do que vocês poderiam aprender comigo Angela Davis

Um dos principais gatilhos que a fez despertar para a militância ocorreu quando, em 1964, se casou com o filósofo Luiz Carlos Gonzalez, de quem herdou o sobrenome. Luiz era de família espanhola e branca, e que não aceitava o casamento dos dois porque Lélia era negra.

No começo dos anos 1970, começou sua militância e passou a ser monitorada pela ditadura militar, que a fichou como "subversiva". Ao final da década, já estava mergulhada no movimento negro, chegando a ser uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado e do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN). Foi uma das responsáveis pela volta do movimento negro no Brasil, que havia sido abafado pela ditadura.