Justiça manda soltar acusados de espancar e matar homem negro em Carrefour

Borba ainda destacou que o réu que entrou com o HC, que não teve o nome divulgado, estava preso desde o dia do crime. Para a relatora, o tempo decorrido demonstra que não há elementos que justifiquem a prisão do acusado para garantia da ordem pública, apontando que o réu é primário e não responde a outros processos criminais. "Logo, as condições pessoais do paciente, em conjunto com o período de prisão preventiva já perfectibilizado, tornam a segregação imposta desproporcional, além do que sequer há previsão objetiva para o julgamento em Plenário do Júri".

Trio que estava preso deverá cumprir medidas cautelares. Entre elas, comparecerem em todos os atos do processo quando forem intimados, manterem os endereços atualizados e não se ausentarem da comarca onde residem por mais de 15 dias sem autorização da justiça.

Processo aguarda julgamento do recurso do Ministério Público no SJT (Superior Tribunal de Justiça). O órgão contesta a retirada da qualificadora de motivo torpe pela 2ª Câmara Criminal quando a denúncia foi aceita pela Justiça.

Relembre o caso

Vítima foi morta na noite de 19 de novembro de 2020, véspera do Dia da Consciência Negra, no Carrefour do bairro Passo D'Areia. A denúncia, segundo o TJRS, apontou que Beto fazia compras no estabelecimento quando foi monitorado pela equipe de segurança do hipermercado e seguido ostensivamente pelo local.

Ao deixar o estabelecimento, ainda no estacionamento, a vítima foi seguida por membros da equipe de segurança e espancado. O laudo necroscópico indicou que Beto sofreu compressão torácica que provocou asfixia por sufocação indireta.