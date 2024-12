Cientistas estão intrigados com série de recordes da temperatura

O que aconteceu ficou "no limite do que poderíamos esperar com base nos modelos climáticos existentes", disse à AFP Sonia Seneviratne, climatologista da ETH Zurich.

- 'Difícil de explicar' -

Para os cientistas, há fenômenos climáticos habituais que podem ajudar a explicar o que aconteceu.

2023 foi precedido por um raro fenômeno do La Niña de três anos que teve um forte efeito de resfriamento no planeta ao empurrar o excesso de calor para as profundidas do oceano.

Essa energia foi liberada de volta para a superfície quando fenômeno oposto, o El Niño, começou a acontecer em meados de 2023, aumentando de uma só vez a média da temperatura mundial.

No entanto, o calor persistiu mesmo depois de o El Niño alcançar seu ponto máximo em janeiro.