Esposa do presidente do governo espanhol se apresenta novamente a juiz

Nesta quarta-feira, no Congresso dos Deputados, Sánchez disse estar "convencido de que uma grande maioria dos juízes do nosso país realiza seu trabalho com absoluto rigor".

Na sexta-feira, um funcionário da Presidência do Governo, suspeito de ter trabalhado para Begoña Gómez, vai prestar depoimento.

No início de janeiro, será a vez do irmão de Sánchez se apresentar à Justiça por outro processo. Ele é investigado por peculato, tráfico de influência, apropriação indébita e fraude fiscal em outra denúncia do Mãos Limpas.

