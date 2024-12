Centenas de norte-coreanos morrem no conflito da Rússia contra a Ucrânia: 'Inexperientes'

Entre os alvos está Ri Chang Ho, um general que pode estar acompanhando as tropas norte-coreanas implantadas na Rússia.

Três "alvos" ligados ao programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte também foram sancionados, de acordo com as autoridades dos EUA, que não deram maiores detalhes.

"Essas medidas refletem a escalada da provocação e postura militar hostil da Coreia do Norte, que exacerba as tensões globais e desestabiliza a paz e a segurança regionais", ressalta o Departamento do Tesouro dos EUA.