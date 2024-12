Lua pode ser mais antiga do que se pensava, dizem astrônomos

A Lua "pareceria ter se formado muito tarde, 200 milhões de anos após o início do Sistema Solar", há 4,56 bilhões de anos, observa Alessandro Morbidelli, professor do Collège de France e coautor do estudo publicado na revista Nature.

"Tarde demais", contesta este especialista em formação e evolução de sistemas planetários.

Esse atraso é problemático por duas razões: primeiro, não se encaixa bem nos modelos de formação planetária; segundo, contradiz a presença de cristais de zircão - os mais resistentes - datados em mais de 4,5 bilhões de anos.

Uma discussão sobre o tema no ano passado entre outros dois autores do estudo, Thorsten Kleine, do Instituto Max Planck, e Francis Nimmo, da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, resultou em uma "ideia muito simples"... Ao menos na teoria.

"A Lua passou por uma segunda fusão provocada pela Terra", explica Morbidelli.

Nesse cenário, a Lua teria se formado cerca de 55 milhões de anos após o início do Sistema Solar, e não 200. Pouco depois, adquiriu sua primeira crosta no transcorrer de alguns milhões de anos.