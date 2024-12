UE e países dos Bálcãs buscam 'progressos reais' em sua aproximação

Ao mesmo tempo, a UE não esconde as críticas ao governo da Sérvia, que tampouco reconhece Kosovo, por considerar que este país mantém relações muito próximas com a Rússia.

Um diplomata europeu disse que "as negociações com a Sérvia avançam bem depois de três anos de estagnação, mas continuam sendo difíceis".

O presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, destacou, nesta quarta, que "pertencemos à mesma família europeia", e por isso, "para todos nós, a ampliação [da UE] é uma prioridade".

Acima de tudo, acrescentou o ex-primeiro português, "todos acreditamos que esta ampliação é o investimento geopolítico mais importante nos temas da paz, da segurança e da prosperidade".

No entanto, vários países do bloco defendem o fortalecimento e a consolidação da UE em seu formato atual, com 27 países, antes de incorporar mais membros.

Além dos países balcânicos, a Ucrânia e a Moldávia são candidatas a aderir à UE.