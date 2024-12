Mundo recorda os 20 anos do tsunami devastador do sudeste asiático

Quase mil pessoas morreram no trem. Cerimônias religiosas budistas, hindus, cristãs e muçulmanas estão programadas em todo o país.

Na Tailândia, que segundo os dados oficiais registrou mais de 5.000 mortos, metade deles turistas, e 3.000 desaparecidos, centenas de pessoas participarão de uma cerimônia oficial de recordação em 26 de dezembro, com a presença de representantes de países estrangeiros.

Um hotel da província de Phang Nga programou uma exposição, a exibição de um documentário e várias apresentações de organismos governamentais e da ONU sobre como se preparar para um desastre.

Na mesma província, no Memorial do Tsunami de Ban Nam Khem, um parque que tem uma estátua de Buda e um muro curvo de concreto que representa uma onda, uma caminhada simbólica até o Museu do Tsunami foi programada para o dia 27 de dezembro.

O tsunami provocou vítimas em lugares tão distantes quanto a Somália, onde morreram 300 pessoas, as Maldivas, com mais de 100 mortos, ou Malásia e Mianmar, com dezenas de mortos.

Em 2004 não existia um sistema de alerta no Oceano Índico, que atualmente possui uma rede de estações de monitoramento que permite reduzir os tempos de alerta.