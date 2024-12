Descarrilamento de trem afeta circulação de linhas da CPTM na cidade de SP

Na madrugada desta quarta-feira, 18, um trem de carga da MRS Logística descarrilou na via 3, próximo à Estação Brás da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), atingindo também as vias 1 e 2, que já foram liberadas. Por volta das 8h05, a circulação na Linha 12-Safira está em processo de normalização. Na Linha 11-Coral, os trens circulam em via única e maiores intervalos entre as estações Tatuapé e Brás. O Expresso Aeroporto voltou a circular após as 7h.

Em razão do incidente, a circulação de trens das linhas 11-Coral e 12-Safira iniciou com interdição no trecho entre as estações Tatuapé, Brás e Luz, sem interferência no Serviço 710. Os passageiros com deslocamento da zona leste foram os mais afetados.

Conforme a CPTM, o Expresso Aeroporto também ficou suspenso durante a atuação das equipes. O incidente na via foi registrado por volta das 2 horas da manhã.

Às 8h10, ainda permanecia grande a concentração de pessoas nas catracas e nas plataformas das estações. Nas escadas rolantes também havia muita dificuldade para acesso dos passageiros.

A companhia disse que solicitou 57 ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) e a liberação das integrações com o Metrô nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para atender aos passageiros do trecho.

Técnicos da companhia atuam junto com a MRS Logística para a retirada dos vagões de cargas das vias e avaliação de possíveis danos causados. Não há registro de feridos. As causas do acidente serão investigadas pela CPTM e MRS.