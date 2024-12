O que se sabe do tsunami de 2004 no sudeste asiático

O vasto arquipélago indonésio tem uma atividade sísmica e vulcânica frequente ao estar localizado no "cinturão do fogo do Pacífico".

- Terrível balanço humano -

No total, o tsunami causou 226.408 mortos, segundo EM-DAT, uma base de dados mundial sobre catástrofes.

A região mais afetada foi o norte da ilha de Sumatra, onde mais de 120.000 pessoas morreram. A nível nacional, o balanço chegou a 165.708 mortos.

As enormes ondas atravessaram o oceano Índico e atingiram o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia horas depois.

As ondas se deslocaram por quase 800 km/h quando atingiram o máximo de sua velocidade. Isso é mais do que o dobre do que um trem de alta velocidade atinge.