Real Madrid vence Pachuca (3-0) e é campeão da Copa Intercontinental

Com gols de Kylian Mbappé, Rodrygo e Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Pachuca do México por 3 a 0 nesta quarta-feira (18), no estádio Lusail, em Doha, e conquistou a Copa Intercontinental.

O time espanhol estava classificado diretamente para a final como atual campeão da Europa, enquanto os mexicanos eliminaram Botafogo (3 a 0) e Al Ahly (6-5 nos pênaltis após empate em 0 a 0) para disputarem o título.

bur/dr/dam/cb