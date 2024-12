Senado aprova projeto que limita uso de celulares nas escolas

O ministro da Educação, Camilo Santana, manifestou apoio à ideia de impor um "limite" ao uso de celulares nas escolas.

"As experiencias no mundo inteiro tem mostrado o prejuízo que tem sido um deficit de atenção no uso de aparelhos celulares ou equipamentos digitais tecnológicos dentro da sala de aula", afirmou Santana a jornalistas em novembro.

O celular "tirou a socialização das pessoas. Precisa ter um limite", acrescentou.

Um relatório da Unesco de 2023 destacou que "proibir os telefones móveis nas escolas melhora o desempenho acadêmico, especialmente para estudantes com baixo rendimento".

No entanto, a Unesco também advertiu que "proteger os alunos de tecnologias novas e inovadoras pode colocá-los em desvantagem".

Globalmente, menos de um quarto dos países possui leis ou políticas que proíbem celulares nas escolas, segundo a Unesco.