Perda e redenção: os sobreviventes do tsunami se reconciliam com o mar

Pirun Kla-Talay ficou órfão aos oito anos de idade no tsunami de 2004 no Oceano Índico. Atualmente, vive nas mesmas águas que levaram os seus pais.

Este pescador sai do distrito de Bang Wa todas as manhãs em seu barco vermelho e amarelo e vende seu pescado no mercado local no sul da Tailândia.

Para os sobreviventes do tsunami, o mar assumiu um duplo significado: beleza e dor.