Valterri Bottas volta à Mercedes na F1 como piloto de testes

Na escuderia Alfa-Romeo, rebatizada de Sauber, Bottas passou por anos difíceis: 10º no mundial em 2022 com 49 pontos, caiu para a 15ª colocação com apenas 10 pontos em 2023 e a queda foi mais dura em 2024, sem pontos somados.

A equipe Mercedes se prepara para uma revolução em 2025 após a saída para a Ferrari do lendário piloto britânico Lewis Hamilton, que conquistou seis de seus sete títulos mundiais ao longo das 12 temporadas que passou na escuderia alemã.

O prodígio italiano Andrea Kimi Antonelli, de 18 anos, terá a difícil missão de suceder o britânico e será companheiro de outro inglês, George Russell.

nb/bm/dam/mb/aam

© Agence France-Presse