Guiana protesta contra ponte militar da Venezuela perto de região disputada

A disputa se acentuou em 2015, depois da descoberta de poços de petróleo e, desde então, as tensões tiveram altos e baixos.

Em 2018, a Guiana recorreu à Corte Internacional de Justiça (CIJ) para que ratifique um laudo de 1899 que estabeleceu as fronteiras atuais e que a Venezuela rejeita, amparado no Acordo de Genebra de 1966, que firmou com o Reino Unido antes da independência guianense e que anulava a decisão anterior, estabelecendo bases para uma solução negociada.

